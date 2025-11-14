サッカー日本代表（FIFAランク19位）は14日、国際親善試合でガーナ代表（同73位）と対戦。試合後、MF中村敬斗(25＝スタッド・ランス)が自身へのストーカー被害について言及した。

中村はこの日、愛知・豊田スタジアムで行われた国際親善試合ガーナ戦に先発出場。後半37分までプレーした。

千葉県警は14日、中村に繰り返しメッセージを送信したとして、自称フリージャーナリストの女を逮捕した。容疑を否認しているという。逮捕容疑は中村へわいせつな表現を含むダイレクトメッセージをSNSで複数回送信するストーカー行為をした疑い。

中村はガーナ戦後、報道陣の取材に応じ、自身が受けた被害について説明。「わいせつ的なことがあった。限度を超えていたので、そういった中で、警察に相談して、動いてもらったっていう感じです」と話した。

中村によると、容疑者は複数回、中村の所属クラブがあるフランスに足を運んでいたという。被害についてはまずフランスの警察に相談。10月に入り、日本の警察にも相談していたことを明かした。「捕まって良かった。（解決？）とりあえず。また頑張ります」と安どしていた。