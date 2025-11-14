ºæ²í¿Í ¡ß °æÀîÍÚ¤ÎÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ë¡È50Âå¤ÎÎø°¦¡É¡¡¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¸¶ºî¾®Àâ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÖÍ§¤À¤Á¤«¤é¡×¤Î°ÕÌ£
¡¡ºæ²í¿Í¤È°æÀîÍÚ¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤¬¡¢11·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÎø°¦¾®Àâ¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½――¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂç¿Í¤ÎÎø°¦¾®Àâ¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¥·¥ã¥ì¤¿¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
»²¹Í¡§»³ÅÄÍµµ®¼ç±é¤ÇÃíÌÜ¡ØÇúÃÆ¡Ù¤¬ßÕ¤ê½Ð¤¹¡¢¿Í¡¹¤ÎÇË²õ¾×Æ°¡¡¡ÈÌµÅ¨¤Î¿Í¡É¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³
¡¡Ä«ÁÒ¤«¤¹¤ß¤Î¸¶ºî¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¡¢ºÇ½é¤Î¾Ï¤Ç¡¢¤¨¤Ã¡©¡¡¤È»×¤¦¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÄÅÖ·ò¾¤Ï¡¢¿Í¤Å¤Æ¤Ç¿ÜÆ£ÍÕ»Ò¤Î»à¤òÃÎ¤ë¡£Èà¤ÈÈà½÷¤Ï¡¢¤«¤«¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ÀÄÅÖ¤Ï¶¡¤¨¤ë²Ö¤òÇã¤ª¤¦¤È¡¢²Ö²°¤òË¬¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ÜÆ£¤¬¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢¥Ñー¥È¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¾ì¤Î°ì³Ñ¤Ë¥Ïー¥Ö¤ò¿¢¤¨¤ÆºÚ±à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤¢¤ëÆó³¬¤ÎÁë¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤¿Èà½÷¤¬Ìë¤Î·î¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤¢¤Î»þ¡¢Áë¤Ç¤Ê¤Ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ÈÈà¤¬Ìä¤¦¤¿¤é¡¢¿ÜÆ£¤Ï¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î¾Ï¤«¤é¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤Õ¤êÊÖ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Îø¿Í¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î¶»¤ËÊú¤«¤ì¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢Èá·àÅª¤Ê¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ÎÄêÈÖ¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÀÄÅÖ¤Ï¿ÜÆ£¤Î»à¤ËÌÜ¤Ë²ñ¤¨¤º¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤«¤é¶µ¤¨¤é¤ì¤ÆÁê¼ê¤Î»à¤òÃÎ¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÎø°¦¤Î·ëËö¤òËÁÆ¬¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤¤¤ï¤Ð¥Í¥¿¥Ð¥ì¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¾®Àâ¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¯¤È¤³¤í¤À¡£½ñÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ìë¤Î·î¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¿ÜÆ£¤ò»Ø¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢ºÇ½é¤Î¾Ï¤Ç»¡¤»¤é¤ì¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢ÀÄÅÖ¤Ï¤Ê¤¼¿ÜÆ£¤Î»à¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿ÜÆ£¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¡×¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£ËÜ¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Îµ¿Ìä¤ÎÅú¤¨¤òµá¤á¤ÆÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀÄÅÖ¤È¿ÜÆ£¤Ï¡¢¸Þ½½ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ²ñ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢»°Ç¯À¸¤Î»þ¡¢ÀÄÅÖ¤¬¡ÖÍ§¤À¤Á¤«¤é¤Ç¤¤¤¤¤Î¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¡Ö¤¤¤ä¤Ç¤¹¡×¤È¿ÜÆ£¤Ë¥Õ¥é¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÅÖ¤ÏÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¸¡ºº¤Ë¤¤¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤ÎÇäÅ¹¤Î¥ì¥¸¤ÇÆ¯¤¯¿ÜÆ£¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆó¿Í¤ÏÆÝ¤ß¤Ë¤¤¤¡¢¿ÜÆ£¤¬¡Ö¤É¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¡¢¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Ç¤â¡Ø¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤·¤¢¤ï¤»¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¿¤¬¤¤¤Î¶þÂ÷¤ò¤³¤Ã¤½¤êÆ¨¤¹¤ä¤Ä¡×¡¢¤½¤ó¤Ê²ñ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤í¤¦¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£ÀÄÅÖ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡¢¡Ö¸ß½õ²ñÅª¤Ê¤Í¡×¤È±þ¤¸¤ë¡£
¡¡¤æ¤ë¤æ¤ë¤È¤·¤¿¤³¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¸Þ½½ºÐ¤ÎÂç¿Í¤é¤·¤¤¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆµÞ·ã¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¡ÖÇ°¤Î¤¿¤á¡×¤È¤«¡Ö¸ß½õ²ñ¡×¤È¤«¡¢¼ã¤¤º¢¤Î»×¤¤¤¤ê¤Î¤è¤µ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤â¼«³Ð¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÁê¼ê¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤È¤á¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿ÜÆ£ÍÕ»Ò¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÆ±µéÀ¸¤Ë¡ÖÂÀ¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£ÂÎ·¿¤ä´éÎ©¤Á¤¬ÂÀ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Î¤´¤È¤ËÆ°¤¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤ï¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡£ÀÄÅÖ¤â¡Ö¿ÜÆ£¤Ï¤Ê¤ó¤«ÂÀ¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡¢¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ²ñ¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï¡ÖÂÀ¤¤¡×¤È¤³¤í¤¬¤É¤³¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¸ß½õ²ñ¤¬¤Û¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¿´ºÙ¤µ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÎ¾ÌÌ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Î¸ÀÆ°¤ò¼õ¤±¤È¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡ÀÄÅÖ¤È¿ÜÆ£¤Îµ÷Î¥¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¶á¤Å¤¡¢¸ß¤¤¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë¹Ô¤Íè¤·¤ÆÎø¿Í¤È¸Æ¤Ù¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÍ§¤À¤Á¤«¤é¤Ç¤¤¤¤¤Î¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ò¸Þ½½ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÃæ³Ø¤Îº¢¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍ§¤À¤Á¤«¤é¡×¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ÀÄÅÖ¤â¿ÜÆ£¤âºÆ²ñ¤·¤¿»þ¤ËÆÈ¤ê¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â²áµî¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿·ëº§¤äÎø°¦¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤¬»à¤ó¤À¤êÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ò·Ð¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎºÇ¶á¤Î¥¹¥íー¥Úー¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¿ÜÆ£¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÄÅÖ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í½õ¤±¤Î¼ê¤ò¤µ¤·¤Î¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£·ò¹¯¤À¤Ã¤¿°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÇÓÝõ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¤À¤·¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÌäÂê¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤ò¤á¤°¤ë¿ÜÆ£¤ÈËå¤È¤Î¹Í¤¨¤Î¥º¥ì¤Ê¤É¤âÉâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÉÂµ¤¤â¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤é¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ç¤¹¤Þ¤»¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¾Ê¤«¤º½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡½ñÌ¾¤Ë»È¤ï¤ì¡¢ºîÃæ¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÖÊ¿¾ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¾ì¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤ÎÎ©¾ì¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ÈþÃËÈþ½÷¤Î¥·¥ã¥ì¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë¼ºÇÔ¤â¤·¤¿ÉáÄÌ¤ÎÃË½÷¤Î¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤Á¤ÊÎøÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£ÉÂµ¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤À¤ì¤Ë¤É¤ó¤Ê½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤¿¤·¤¬·è¤á¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¿ÜÆ£¤ÏÂÀ¤¤¤Þ¤Þ¤À¤·¡¢ÀÄÅÖ¤ÏÈà½÷¤ËÀº°ìÇÕ´ó¤êÅº¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¿ÜÆ£¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤À¤ó¤À¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀÄÅÖ¤Ï¡¢Èà½÷¤È¡Ö¿¼¤¯º¬¤òÄ¥¤Ã¤¿´Ø·¸¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢Èà¤Ï¿ÜÆ£¤Î»à¤ËÌÜ¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÀÚ¤Ê¤¤¡£ÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Öº¬¤òÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÈæÓÈ¤«¤é¡¢¿ÜÆ£¤¬Ãó¼Ö¾ì¤Î°ì³Ñ¤ËÃÏÌÌ¤Ë¥Ïー¥Ö¤ò¿¢¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤¤¤¬³Î¤«¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¿ÜÆ£¤Î»à¤òÃÎ¤Ã¤¿ÀÄÅÖ¤Ï¡¢²Ö²°¤Ø¤¤¤Ã¤ÆÅ¹°÷¤Ë¶¡²Ö¤òµá¤á¤ë¡£Èà¤Ï¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¤â¤¦º¬¤Å¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÀÚ¤ê²Ö¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Èà½÷¤Èº¬¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿ÀÄÅÖ¤Ë¤Ï±ó¤¤¤â¤Î¤È´¶¤¸¤¿¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿ÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ê±ßÆ²ÅÔ»Ê¾¼¡Ë