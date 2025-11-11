岩田剛典「天才だ…！」が口癖のハイテンションな研究員に。メンズスキンケアブランド「DISM」新CM公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岩田剛典が、メンズスキンケアブランド「DISM」（ディズム）のブランドアンバサダーに就任。新CM『ディズム 美顔器 研究篇』『ディズム 白泡洗顔 飛び出る篇』が、11月11日よりTV・WEBで順次公開される。

■CMストーリー

岩田が演じるのは、白衣姿で「天才だ」が口癖のチャーミングなDISMラボの研究員「DISMさん」。自慢のアイテムの周りで大きく手を振ったり、ひょっこり顔を出したりと、コミカルな動きも魅力のキャラクターだ。

スキンケアを「特別な人だけのもの」にしたくない、と考える熱心な研究員DISMさん。『ディズム 美顔器 研究篇』では、巨大な美顔器を惚れ惚れと見上げながら「ワオ」とつぶやき、「お～、コンパクト…なのにパワフル!?」と、自分のアイデアに改めて驚いた様子。大きく手を振りながらうれしそうに美顔器の周りで一生懸命にアピールする姿から、美顔器の出来栄えに対する興奮も伝わる。

『ディズム 白泡洗顔 飛び出る篇』では、洗顔ボトルからひょっこり顔を出したDISMさんが「成功しちゃった」とお茶目に小声でひと言。たっぷりな泡で満足げに洗顔したり、抱き着いたりと、かわいらしい様子が描かれる。

「天才だ」が口癖のDISMラボの研究員・DISMさんに扮する岩田の、チャーミングでコミカルな動きに注目しよう。

■CM撮影エピソード

スタジオに入った岩田は、背筋良く真剣な眼差しで、商品やCM撮影に対する説明を受けると、研究員の衣装である白衣を纏い、撮影がスタート。「今日はちょっと長丁場だから」と意気込みを見せる。

今回はオールグリーンバックの撮影で、大きな商品模型を使ったCM撮影のため、監督と動きを細かくすり合わせながら撮影が進行。商品の周りで大きく手を振ったり抱き着いたりと、コミカルな動きが多いDISMさんに、現場からは「かわいい」という声が上がる場面も。岩田はDISMさんのキャラクターの役作りを模索している様子で、「テンションが想像の2～3倍でちょうどいいのかも」「あ、これでOKなんだ（笑）」と、OKが出るたびホッとした様子だった。

撮影の合間には、モチモチの洗顔料や美顔器を気に入った様子で触れていたり、こっそりキレキレのダンスを踊っていたりと、チャーミングな姿も覗かせ、長丁場の撮影だったが、いっさい疲れを見せることがなかった岩田。さすがのプロ意識の高さに、現場からは感嘆の声が。終始和やかな雰囲気で進行し、撮影は終了した。

■岩田剛典 インタビュー