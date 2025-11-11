岩田剛典「天才だ…！」が口癖のハイテンションな研究員に。メンズスキンケアブランド「DISM」新CM公開
岩田剛典が、メンズスキンケアブランド「DISM」（ディズム）のブランドアンバサダーに就任。新CM『ディズム 美顔器 研究篇』『ディズム 白泡洗顔 飛び出る篇』が、11月11日よりTV・WEBで順次公開される。
■CMストーリー
岩田が演じるのは、白衣姿で「天才だ」が口癖のチャーミングなDISMラボの研究員「DISMさん」。自慢のアイテムの周りで大きく手を振ったり、ひょっこり顔を出したりと、コミカルな動きも魅力のキャラクターだ。
スキンケアを「特別な人だけのもの」にしたくない、と考える熱心な研究員DISMさん。『ディズム 美顔器 研究篇』では、巨大な美顔器を惚れ惚れと見上げながら「ワオ」とつぶやき、「お～、コンパクト…なのにパワフル!?」と、自分のアイデアに改めて驚いた様子。大きく手を振りながらうれしそうに美顔器の周りで一生懸命にアピールする姿から、美顔器の出来栄えに対する興奮も伝わる。
『ディズム 白泡洗顔 飛び出る篇』では、洗顔ボトルからひょっこり顔を出したDISMさんが「成功しちゃった」とお茶目に小声でひと言。たっぷりな泡で満足げに洗顔したり、抱き着いたりと、かわいらしい様子が描かれる。
「天才だ」が口癖のDISMラボの研究員・DISMさんに扮する岩田の、チャーミングでコミカルな動きに注目しよう。
■CM撮影エピソード
スタジオに入った岩田は、背筋良く真剣な眼差しで、商品やCM撮影に対する説明を受けると、研究員の衣装である白衣を纏い、撮影がスタート。「今日はちょっと長丁場だから」と意気込みを見せる。
今回はオールグリーンバックの撮影で、大きな商品模型を使ったCM撮影のため、監督と動きを細かくすり合わせながら撮影が進行。商品の周りで大きく手を振ったり抱き着いたりと、コミカルな動きが多いDISMさんに、現場からは「かわいい」という声が上がる場面も。岩田はDISMさんのキャラクターの役作りを模索している様子で、「テンションが想像の2～3倍でちょうどいいのかも」「あ、これでOKなんだ（笑）」と、OKが出るたびホッとした様子だった。
撮影の合間には、モチモチの洗顔料や美顔器を気に入った様子で触れていたり、こっそりキレキレのダンスを踊っていたりと、チャーミングな姿も覗かせ、長丁場の撮影だったが、いっさい疲れを見せることがなかった岩田。さすがのプロ意識の高さに、現場からは感嘆の声が。終始和やかな雰囲気で進行し、撮影は終了した。
■岩田剛典 インタビュー
Q. ここまでの撮影を終えて、楽しかった場面、大変だったシーンなどを教えてください。
岩田：全編ほぼグリーンバックの撮影だったので、ほぼエチュードのような形で撮影が進行したんですが、今回は監督が目指したいキャラクター像がはっきりしているみたいで。現場で僕は探り探りいろんなことを試しながらやってます。OKカットが出るたびにホッとしていますね（笑）。
Q. 今回はチャーミングでアイデア満載の「DISMさん」というキャラクターでしたが、演じてみていかがでしたか？
岩田：ちょっとゆるキャラというか、独特なテンションの人柄を演じています。最初現場に入ったときには、“岩田剛典”として、いつもどおり音がしっかり視聴者の皆様に届くように…と意識してやっていたんですが、“どうやら違うな”と序盤で気づきましたね。ちょっと変な人というか…まあ、変な人ですね（笑）。役を作っていっている最中です、まだ。
Q. 「天才だ…」という言葉が口癖なDISMさんですが、岩田さんが最近自分で天才だと思ったことは？
岩田：人よりも負けず嫌いなところはあると思います。天才かどうかはさておき…。活動の原動力になっているのは“勝ち続けないといけない”という気持ちもあるなと思って。「なんであのとき頑張れたんだろう」と考えたときに、誰かにということもですが「自分に負けたくない、失望したくない」という想いがあったのだと思います。
Q. 今回はメンズスキンケアのキャラクターとして没頭してしまう役どころですが、自分が最近没頭してしまうことは？
岩田：基本的にずっと没頭しているタイプなんです。例えば自分のオリジナルのアルバムを作るときは一つひとつが血が通った作品なので、没頭しますね。あとは最近絵のお仕事もいただけるようになってきたので、納期に間に合わせるように、どんなに他のお仕事があっても家に帰ってすぐ絵に取り掛かって没頭してますね。ずっと没頭しているタイプです。没頭していないと潤ってない感覚というか。
Q. メンズスキンケアブランド「DISM」のおすすめアイテム「ディズム EMS EER メディスキンケアデバイス」を使ってみていかがでしたか？
岩田：ぱっと見シェーバーかのような見た目で、画期的ですよね！ デザインもすごくスタイリッシュだし便利だなと思います。こんなに小さいのにいろんな機能が入っていて。これ1本あれば肌の調子も整うと思いますし、ぜひ皆さんに一度試していただきたいですね。スキンケアは気をつけるようになって、食事も気をつけてはいるんですが、人間なのでそうもいかない日もある。そのときにDISMの美顔器を使えばベストコンディションで働けると思うので、便利なものを開発されたな…と思います。
Q. 最後に皆様にひと言お願いいたします。
岩田：実際に商品を試してみて、本当に便利だなと思いました！ 「ディズム クリーミーフォームウォッシュ」は、1本で洗顔・シェービング・パックすべてが済んでしまうんです。泡が風船みたいに広がって…。ぜひ一度試してみていただきたいなと思います！ 今の時代女性だけではなくて、男性も美容を愉しむ時代だと思いますので、ぜひDISMと一緒に、新しい美容を愉しんでいただけたらなと思います。
■抽選で限定グッズがもらえる、岩田剛典ブランドアンバサダー就任キャンペーンも
岩田剛典のブランドアンバサダー就任を記念して、商品購入者を対象としたキャンペーンを実施。岩田のアクリルスタンド、サインプリント入りの巾着袋、ミニレターカードが抽選でプレゼントされる。詳細は特設サイトまで。
