センス抜群のカスタムが話題！

俳優の甲本雅裕さんが2025年10月21日、自身のインスタグラムで新たな愛車を紹介し、ファンの間で話題を呼んでいます。甲本さんの愛車とはどのような一台なのでしょうか。

俳優「甲本雅裕」さんの愛車どんなクルマ？（Photo：時事通信フォト 画像は第３７回東京国際映画祭にて）

投稿では「わーい」「新しい相棒がやってきた」と喜びのコメントとともに、運転席のドアを開けた愛車との2ショットを投稿。

「次からキャンプはこれで行くど！」と語っており、アウトドア用途も視野に入れたクルマ選びのようです。

特に注目されたのは、甲本さん自ら取り付けたというシートカバー。雰囲気を感じさせる「コールテン（コーデュロイ）」素材で、「ビンテージぽうて雰囲気ある」とコメントしています。

さらに甲本さんは「コールテン！ 今じゃコーデュロイ言うらしいのぉ」と、素材名の変遷にも触れながら、懐かしさと愛着をにじませています。シートカバーの色味や質感は、旧車のような味わいを醸し出しており、甲本さんのセンスが光るアレンジとなっています。

この投稿には「オシャレ〜」「センスがいい」「コールテン懐かしい！」など、ファンから称賛の声が多数寄せられました。

なお、愛車の詳細や車種は明かされていませんが、写真に映るスクエア調のフォルムや車内設計から、スズキ「ジムニー」であると推定されます。

ジムニーシリーズは1970年に初代モデルが登場。軽自動車としては異例の本格4WDを備え、山道や雪道でも頼れる存在として、多くのユーザーに支持されてきました。

ボディタイプは、軽自動車規格のジムニー、普通車登録の「ジムニーシエラ」、そして近年登場した5ドア仕様の「ジムニーノマド」の3種類が用意されており、用途に応じた選択肢が広がっています。

現行モデルのジムニーおよびジムニーシエラは、2018年7月にフルモデルチェンジされた4代目。スクエアなフォルムに加え、ラダーフレーム構造や3リンクリジッドアクスル式サスペンションを採用し、悪路走破性に優れています。

レトロ感と機能美が融合したデザインは、アウトドア派から都市型ユーザーまで幅広く支持されており、趣味性と実用性を兼ね備えた一台として高い人気を誇ります。