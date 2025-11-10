年の差婚は珍しいことじゃないけれど、親である自分と結婚相手が同い年だったら、さすがに反対だという人も多いですよね。今回は、そんな体験をしたあるお父さんのエピソードをご紹介します。

28歳年上…だけど年収は娘より下

「大切に育ててきた一人娘がいます。娘は現在、薬剤師をしていて、収入もそれなりにあります。そんな娘が『結婚したい人がいる』と言ってきたのですが、その相手はなんと僕と同い年……。しかも、娘より年収が低いというじゃないですか。大切な娘をそんな男にやるなんて、絶対に嫌でした。

その男は挨拶に来たけれど、私が反対するなりそそくさと帰っていきました。見るからに学生時代からモテなかったタイプだろうし、その年で婚姻歴なし、挙句の果てに28歳も年の離れた女性を恋愛対象として見るって……同じ男として嫌悪感しかありません。娘は『一途なところがいい』と言っていましたが、他にも一途な男はいっぱいいるだろう……。

断固として結婚を反対し続けましたが、数か月後、娘から『妊娠した』と報告され、頭が真っ白になりました……。

娘は絶対に結婚するといって聞かないし、相手の男は僕が反対したからか、それっきり挨拶にも来ない。そんな根性のない男と結婚して、幸せになれるわけがないでしょう。あんな男と結婚させるために、薬学部まで出したわけじゃないのに……。

娘は僕と妻の反対を押し切り、家を出ていきました。28も上の男と結婚して、近い将来、介護することになって苦労するんじゃないか……大した収入もないから娘が働き詰めになるんじゃないか……心配でたまりません。

いつか出戻ってきたときのために、模様替えをして娘と孫の部屋を用意しました。いつでも迎え入れる準備はできているから、とにかく早く戻ってきてほしいです……」（体験者：50代男性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 自分の子どもには幸せになってほしいですよね……。同性だからこそ、相手のおかしさに気づくことも。親として、最終的には見守ることしかできないけれど「いつでも迎え入れる準備はできている」というのは最大限の愛情ですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。