お笑いコンビ・カカロニの栗谷（36）が、18日放送の日本テレビ系バラエティー『大悟の芸人領収書』に出演。第1子誕生の裏で起きていた激動の日々が明かされた。【写真】パパになり涙！カカロニ栗谷、子供の誕生を報告12日の放送で栗谷は「昨年末に結婚しまして、つい先日、子どもが生まれました」と報告。番組では、この日も昨年11月の結婚から半年にわたって密着した特別企画「カカロニ栗谷童貞芸人が1年半後、父になる」が