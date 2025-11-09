NHK杯エキシビジョン

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯最終日は9日、大阪・東和薬品RACTABドームでエキシビションが行われた。1部と2部の間には場内でトークコーナーがあり、女子で2018年平昌五輪4位の宮原知子さんが登場。今大会の女子を制した坂本花織（シスメックス）の平昌での秘話を明かした。

NHK杯の大会公式アンバサダーを務めた宮原さん。1部終了後に今大会出場選手とのトークコーナーがあり、トップバッターで女子で4度目の優勝を果たした坂本が姿を見せた。

2018年平昌五輪で宮原さんが4位、坂本は6位。仲良しの2人はトークに花を咲かせ、宮原さんが知る坂本の素顔を披露。宮原さんはボードに「青椒肉絲」と書いていた。

「平昌で（坂本が）お腹を壊した事件があって」と宮原さん。坂本は「団体が終わった日に緊張しすぎて胃腸とかも弱っていて。青椒肉絲を食べてしつこい油に負けて胃腸炎になる出来事があった。期間中に救急車で運ばれた。韓国の救急車乗りました」と明かした。

X上のファンからは、「青椒肉絲にあたって韓国の救急車で運ばれてたの！？知らなかったんだが！？」「青椒肉絲にそんな出来事が…」「カオリちゃん平昌での青椒肉絲事件が大変すぎる」「青椒肉絲の話は初めて聴いた」などの声が上がっていた。

「青椒肉絲」と書いたボードを坂本に「贈呈します」と手渡した宮原さん。現役ラストシーズンに臨んでいる坂本は、「五輪にいける可能性ある選手がたくさんいる。勝ち抜いて戦績を残さないといけない」と2026年ミラノ・コルティナ五輪を見据えていた。



