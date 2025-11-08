◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た坂本花織（シスメックス）が１５０・１３点、今季世界最高の合計２２７・１８点で４度目の優勝を決めた。「最後のＮＨＫ杯」で大会２連覇を達成し、ＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。

１８歳のソフィア・サモデルキナ（カザフスタン）が合計２００・００点で２位。ルナ・ヘンドリックス（ベルギー）が合計１９８・９７点で３位だった。

ＳＰ９位の青木祐奈（ＭＦアカデミー）が１２６・５９点、合計１８３・３１点で６位。同１０位の樋口新葉（わかば、ノエビア）は１１５・１２点、合計１６８・２７点で９位だった。

ＧＰシリーズ第１戦のフランス大会で２位だった坂本は今大会、ＳＰから２位に９点以上の差をつけ盤石の１位。すでにＧＰファイナル進出を決めている中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）に続いて、切符をつかんだ。２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表選考において、ファイナルの成績は重要な位置づけとなる。現役引退を表明し臨んでいるシーズン、五輪３大会連続出場に向け、ひとつ歩を進めた。

◆坂本のフリー演技後のコメントは以下の通り。

―今の気持ちは

「地元の関西での国際大会ということで、身近な方々身近なところで見て頂けるチャンスでもあったので、しっかりいい演技ができたのでホッとしています」

―今季世界最高得点でしたね！

「え？ そうなんですか？ え？ あらま〜。でも、フランス杯でちょっと自分らしいスケートができなかったのが悔しかったので、このＮＨＫ杯でリベンジできて、得点も更新することができたので、すごくうれしいです」

―どんな表現になったか。

「昨日ほど余裕がなくて結構必死だったんですけど、余裕がなくて６分間のリンクインするときにエッジケースを外し忘れるという痛恨のミスをしてしまって。それぐらい本当に落ち着きがなかったんですけど、何とか演技までに落ち着かせることができたので、感情どうこうはいったん置いておいて〜という感じでした」

―ラストシーズン、ＧＰファイナル、全日本などの大会に向けて。

「本当に試合も残り少なくなってきて、最後の最後にいい演技ができるように、またこれからファイナル、全日本に向けて今日以上のものが試合でできるように練習して、しっかり全日本で五輪の切符をつかんで、五輪でしっかり結果を残せるようにしたいと思っています」