優勝から一夜明け、取材に応じる坂本花織＝28日、プラハ（共同）【プラハ共同】フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が世界選手権優勝から一夜明けた28日、プラハで取材に応じ、今大会で現役を退いて進む指導者の道へ「コーチとしては新米。できる子は（中野園子）先生たちに任せ、小さい子から育てて自分も下積みをしていきたい」と抱負を語った。5月以降に引退会見を開く方針。銀メダルの千葉百音（木下グルー