野球解説者の張本勲さんが2026年3月29日放送の「サンデーモーニング」（TBS系）に出演、フィギュアスケートの坂本花織選手の引退会見に「感動しました」と、珍しく手放しでほめた。「引退する選手は寂しいじゃないですか」坂本選手は現役最後としていた世界選手権で4回目の優勝を果たし、演技後の会見では勝利の涙を流しながらも、「ベリーベリーハッピー」と両手を広げて笑顔いっぱいで叫んだ。引退する自分を祝福したのだ。張本