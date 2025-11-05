人気アーティストの二股報道に世間が揺れたーー。11月4日、「文春オンライン」と「FRIDAYデジタル」で報じられたのは「Mrs. GREEN APPLE」（ミセス）のギター・若井滉斗（ひろと）と「NiziU」NINAとの自宅デート愛だ。

記事によると、札幌でのライブを終えた若井が帰宅した自宅にNINAが訪れ、深夜2時ごろまで密会していたという。

「結成10周年を迎えたミセスは全国ツアー真っ最中で、とくに2022年からは日本のアーティストでもっとも勢いがあると言っても過言ではないハードスケジュールで活動をしています。そのなかで、若井さんは端正な顔立ちを武器に“モテ男”としても有名です。

3月には『FRIDAY』で、グラビアアイドルの未梨（みり）一花さんとの熱愛が報じられていますが、じつはその裏で、NINAさんとの関係も続いていたとか。人気グループ同士の彼らは当然、共演も多く、ふたりの出会いは2024年4月に開催された合同ライブでした。双方のファンにとっては複雑な心境なのは間違いないでしょう」（芸能記者）

12月まで続くドームツアーや、年末の音楽特番の収録に向けて多忙な日々を送るミセス。若井の行動に、Xではあることが不安視されている。

《若井お前一途じゃなかったっけ…さすがにこれは大森さんも怒ってないか?》

と、ボーカルの大森元貴に言及する声があがっているのだ。

「大森さんはミセスの楽曲作りをすべて手がけており、衣装やライブ演出の提案も自分がするほどの完璧主義で知られています。音楽番組への出演についても、直前まで周囲のスタッフと打合せをして、可否を考えるほどだそうです。

完璧主義の裏返しとして、過大な精神的ストレスについても語られてきました。過去には突発性難聴で休養を発表したこともあります。

そんな大森さんからすれば、今回の若井さんの報道は、ミセスの活動に泥を塗るような行為だと感じられたのではないでしょうか。しっかりと話し合い、意思を統一して前を向けるのであれば問題ありませんが、下手をすると分裂という“空中分解”までありうるほど深刻な事態だと思います」（前出・芸能記者）

この先“不協和音”が響く可能性もあるのだろうか。