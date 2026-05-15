きょう（15日）正午過ぎ、高松市の住宅の敷地内に侵入したとして、男子高校生が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】「隣の家の敷地内に忍び込んで下着を撮影していた男を確保している」と通報男子高校生（16）を住居侵入の疑いで現行犯逮捕【香川】 住居侵入の容疑で逮捕されたのは、高松市の男子高校生（16）です。 きょう午後0時12分、被害にあった住宅の隣に住む人から「隣の家の敷地内に忍び込んで下着を撮影していた