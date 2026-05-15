「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が15日までに更新されたYouTubeチャンネル「ReHacQ−リハック−」に出演。自身の「性欲」について語った。今回の配信でひろゆき氏は、俳優坂上忍（58）、幻冬舎の編集者箕輪厚介氏とさまざまなトークを展開。女性関係などの話になり、箕輪氏から「ひろゆきさん、遊ばないじゃないですか？」と聞かれると、ひろゆき氏は「僕、だから本当に性欲薄いから今、生きて