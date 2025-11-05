ºå¿À¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È5°Ì»ØÌ¾¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦Ç½ÅÐ¡¡Æó¿Í»°µÓ¤ÇÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¸µµð¿Í¤ÎÌî´Ö¸ý¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
¡¡10·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë3Áª¼ê¤¬»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£ºå¿À¤«¤é5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿Ç½ÅÐ¿óÅÔÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤Ï¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç»þÂå¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µåÃÄ½é¤ÎÅê¼ê¤Î»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¡£ÆþÃÄ¤òÍ¶¤¤¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÌî´Ö¸ýµ®É§¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê42¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ÇÊ¨¤¯¿·³ã»ÔÆâ¤Î²ñ¸«¾ì¡£¤½¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡¢Ìî´Ö¸ý¥³¡¼¥Á¤Ï¿ÍÃÎ¤ì¤º´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤â¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡£µåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î3Áª¼ê¤¬»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£·óÌ³¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢´î¤Ó¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç½ÅÐ¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï12¾¡¡¢102Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦60¡¢¾¡Î¨¡¦750¤¬¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£Ìî´Ö¸ý¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤2Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤¦¤¤¤¦ºÇ½ªËë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È¤â¸À¤Ã¤¿¡£°°ÀîÂç¹â¡Ê¸½¡¦°°Àî»ÖÊ÷¡Ë¤Ç¤Ï3Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£½éÀï¤ÇÀ±ÎÇ¤Ë0¡½1¤ÇÇÔÀï¤â±üÀî¡Ê¸½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤ÈÅê¼êÀï¤ò±é¤¸¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤À¤Ã¤¿Ìî´Ö¸ý¥³¡¼¥Á¤â¸½ÃÏ¤Ç»ë»¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ÈºÆ²ñ¡É¤ÏÇ½ÅÐ¤¬¶Í°þ²£ÉÍÂç2Ç¯¤Î»þ¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊÔÀ®¤òÃ´¤¦Î©¾ì¤ÇÊÌ¤ÎÅê¼ê¤ò»ë»¡¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢Æ±¤¸¤¯ÅêµåÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ç½ÅÐ¤ËÌÜ¤¬¤È¤Þ¤Ã¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢ºÇ½ª³ØÇ¯¤Î23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢4Ç¯´Ö¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÅÐÈÄ¤Ï3»î¹ç¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«»ë»¡¤·¤ÆÁÇ¼Á¤Ë¤Û¤ì¹þ¤ó¤À¡£Íâ24Ç¯¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°»²²Ã1Ç¯ÌÜ¤ÎÂç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¡£¡Ö¾¡Éé¡¢¤«¤±¤è¤¦¡×¤ÈÍ¶¤¤¡¢ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯5·î¡£·ë²Ì¤À¤±¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ÆÆâÍÆ¤òµá¤á¤Ê¤¤Ç½ÅÐ¤ËÂÐ¤·¡¢Ìî´Ö¸ý¥³¡¼¥Á¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¤ÎÁ°¤ÇÆóÅÙ¤È¡ÈNPB¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Ê¡×¡£µð¿Í¤ÇÄÌ»»111»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ÄÌ»»13¾¡¡£NPB¤Î¸·¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³Ð¸ç¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£Ç½ÅÐ¤Ï¡Ö²¿²ó¤âµã¤«¤µ¤ì¤Æ¡£¡È¤Ê¤ó¤À¡¢¥¯¥½¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢¡È²¸»Õ¡É¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¡£³«ËëÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿º£µ¨¤ÏÅê¼ê4´§¤Ç¥×¥í¤ÎÈâ¤ò³«¤±¡Ö¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÌî´Ö¸ý¤µ¤ó¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìî´Ö¸ý¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¿·³ã¤òÁãÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢1·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤¬·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬±ï¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï¡È±¿Ì¿¤ÎÆü¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡ÊÂçÅç¡¡µýÌé¡Ë
¡¡¢¦10·î23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡¡ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¿·³ã»ÔÆâ¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£Ìó100¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤Ã¤¿¡£Ç½ÅÐ¤¬ºÇ½é¤Ëºå¿À¤«¤é5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤ÏÂç´¿À¼¡£Ä¾¸å¤Ë¹µ¼¼¤«¤é²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿Ç½ÅÐ¤Ï¡¢°ú¤ÍÈ¤²¤ëºÝ¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£ËÒÌî¤¬ÃæÆü¤«¤é°éÀ®1°Ì¡¢ÃÎÇ°¤Ïµð¿Í¤«¤é°éÀ®5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÇ½ÅÐ¡¡¿óÅÔ¡Ê¤Î¤È¡¦¤·¤å¤¦¤È¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë9·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£¿Àµï¾®4Ç¯¤«¤é¿Àµï¾¯Ç¯ÃÄ¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¿ÀµïÃæ¤Ç¤Ï°°ÀîÂçÀã¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£°°ÀîÂç¹â¡Ê¸½¡¦°°Àî»ÖÊ÷¡Ë¤Ç¤Ï3Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£24Ç¯¤Ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¡£1¥á¡¼¥È¥ë84¡¢88¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£