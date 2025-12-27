アルビレックス新潟からスコットランドの名門セルティックに移籍した稲村隼翔は、ここまでわずか１試合しか出場機会を得られていない。８月以降、４か月も出番がない状況だ。12月25日、セルティックの専門サイト『67 HAIL HAIL』は、2025年のセルティックの補強をランキング化。23歳の日本代表DFを13人のうち12位とし、「ほとんど見ることがなかった。ほとんどプレーしていない」と評した。「ハヤト・イナムラは不当だと感じて