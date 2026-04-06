Jリーグは6日、6月13日にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」に出場する選手と監督を選ぶファン・サポーター投票の中間結果発表を行った。J1 EASTのファン・サポーター投票1位は鹿島アントラーズGK早川友基。今回発表された11人に入っていないクラブでのクラブ内得票数1位は浦和レッズがGK西川周作、ジェフユナイテッド千葉MF姫野誠、水戸ホーリーホックがFW渡邉新太、FC町田ゼルビアがF