北海道コンサドーレ札幌は29日、アルビレックス新潟を退団したDF堀米悠斗(31)が完全移籍で加入することを発表した。2016シーズン以来、10年ぶりの復帰となる。北海道出身の堀米は札幌のアカデミーで育ち、2013年にトップチーム昇格。福島ユナイテッドFCへの期限付き移籍を経て、2017年に新潟へ加入した。キャプテンとしてチームを牽引し、今季はJ1リーグ戦26試合で1得点を記録。先月18日に契約満了が発表されていた。以下、ク