スパルタMF三戸舜介の市場価値が約3.6億円にオランダ1部スパルタ・ロッテルダムで活躍するMF三戸舜介の市場価値がキャリアハイの200万ユーロ（約3.6億円）へとジャンプアップした。ドイツの移籍情報サイト「Transfermarkt」が公開した。23歳の三戸はJFAアカデミー福島から2021年にアルビレックス新潟へ加入しプロデビュー。新潟で3シーズンプレー後の2023年12月にスパルタへ完全移籍で加入し、欧州へ挑戦した。1年目から出番