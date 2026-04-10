シンガポール・プレミアリーグ（１部）のFCジュロン（現アルビレックス新潟シンガポール）は４月10日、本田圭佑の加入を発表。その舞台裏が明かされた。クラブのチェアマン（会長）を務める是永大輔氏は同日、自身のXを更新。「すごい反響に驚いてます。こんにちは、FCジュロンです」と切り出し、加入の経緯を語った。投稿によれば、本田とは以前から定期的に相談や雑談を重ねていたという。「これまで本田圭佑さんに相談事