11月4日（日本時間）、ワールドシリーズ（以下、WS）で2連覇を達成したロサンゼルス・ドジャースが優勝パレードを開催。その後、ドジャーススタジアムで行われたセレモニーでは、大谷翔平が英語でスピーチを披露した。

【写真】ドジャース選手の家族一行に映り込んだ「NIki」らしき女性

山本由伸のパートナーが話題に

「大谷選手はスピーチで、“I'm ready,I'm ready to get another ring（次のリングを獲る準備はできている）”と話し、3連覇を宣言。チームをけん引してきたスーパースターの強気な発言に会場は大盛り上がり。ファンからの大歓声を受けて、スピーチを終えていました」（スポーツ紙記者、以下同）

球団史上初の連覇を成し遂げたドジャース。優勝を決めた第7戦、9回からマウンドに上がり優勝投手となった山本由伸がシリーズMVPを受賞した。

そんな彼に、野球以外の観点から注目が集まっているという。

「主にロサンゼルスで取材活動を行うスポーツキャスターのマリオ・ソマリ氏のインスタグラムで、セレモニーに向かう選手家族の姿が収められていましたが、そこに山本選手と熱愛中なのではと噂されたモデルのNikiさんと思われる女性が映りこんでいたのです。この映像はSNS上でも拡散され大きな話題を呼んでいます。

山本選手とNikiさんの関係は昨年11月に報じられています。順調に交際を続けているのであれば、Nikiさんがドジャース奥様会に参加する日も近いかもしれませんね」

拡散された動画に対しては、

《山本由伸とすごくお似合いだから 続いててほしいな》

《ニキちゃんと山本由伸続いてるの嬉しすぎるな》

《この感じだと山本由伸とNikiちゃんオフシーズン中に結婚しそう》

など、応援コメントが寄せられている。そんな中、Nikiをさらに後押しするような話題も上がっている。

「ドジャース奥様会の“意外な共通点”として、《全員がおでこを出したヘアスタイルで「前髪ある人が一人もいない」》というポストが話題になったのですが、この髪型はまさにNikiさんのヘアスタイルそのものなのです。

Nikiさんはフジテレビの大人気リアリティ番組『テラスハウス』に出演し、“テラスハウス史上ナンバーワン美女”と紹介されるなど、その美貌から一躍有名になりましたが、当時から前髪ナシのデコだしスタイルで、その髪型は今でも続いています。見た目の観点からも、Nikiさんが奥様方と肩を並べても何ら違和感はないのでは」（前出・スポーツ紙記者）

この映像に映っているのはNikiなのか、彼女が所属するエイベックス・マネジメント・エージェンシー会社に問い合わせてみると、

「プライベートは本人に任せております」

と回答があった。

公私ともに絶好調の山本。来年度に向けて、新たな準備が始まっているかもしれない。