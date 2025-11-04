ワールドシリーズ優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。MVPに輝いた山本由伸投手が英語で行ったスピーチに、日本のファンが「言ってない語録が言った語録に…」「今年の流行語大賞」と反応している。

パレードの後、ドジャースタジアムで行われた連覇を記念するセレモニーで山本はマイクを握り「Buenas tardes（こんにちは）」とまずスペイン語で場内に語りかけた。

続けて英語で「You know what？ Losing isn’t an option（負けるという選択肢はない）！」とスピーチし、観客から「MVP」の大喝采を浴びた。これはもともと、山本がナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦前に行われた会見で発した「何としても負けるわけにはいかない」という発言が意訳されたもの。Tシャツ化され、同僚が練習中に着用するなど拡散。ネット上では「言ってない名言」として話題になっていた。

日本のファンからはX上に、自ら“ネタ”を口にした発言に驚く声が並んだ。

「ついに言ったな」

「山本言ってない語録を本人が本当に言った」

「言ってない語録が言った語録になった瞬間」

「言ってない名言をついに言って草」

「実行有言因果逆転のヤマモロ」

「とうとう本人が言ってしまった」

「言ってない名言じゃなくなったなw」

「嘘から出た真……」

「今年の流行語大賞」

山本はさらに英語で「チームメート、コーチ、素晴らしいスタッフたち、そしてファンのみなさん、ありがとうございます！ 私たちは一緒に成し遂げました。I love Dodgers！ I love Los Angeles！」と続け、最後は日本語で「ありがとう！」と感謝した。



（THE ANSWER編集部）