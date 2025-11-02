ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÀß³ÚÅý¤¬¡Ö¥°¡¼¤Ç²¥¤é¤ì¤Æ¡Ä¡× ÏÂÅÄ¥¢¥»ÒÂð¤ÇºâÉÛË×¼ý¤µ¤ì¤¿¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÈäÏª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£²Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤ÇÏÂÅÄ¤¬ÍèÇ¯£³·î¤Ç¤ÎÈÖÁÈ¤Î½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Î½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÍµÈ¤Ï¡¢³Ú²°¤Ç¤Î²ñÏÃ¤äÏÂÅÄ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¤Î¤¬¡¢ÍµÈ¤¬½é¤á¤ÆÏÂÅÄ¤Î¼«Âð¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÏÃ¤À¡£¡Ö¾¾Â¼¡ÊË®ÍÎ¡Ë¤µ¤ó¤ÈÀß³Ú¡ÊÅý¡á¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡£Àß³Ú¤µ¤ó¼ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£Àß³Ú¤µ¤ó¤ÏÇØ¤¬½Ì¤à¤¯¤é¤¤¥°¡¼¤Ç²¥¤é¤ì¤Æ¡¢¥²¥ó¥³¥Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤¢¡¢¼ó¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¯¤é¤¤¤Î¡×¡£
¡¡²ñ¿©½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤Ë½ê»ý¶â¤òË×¼ý¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö²¶¤é¤¬µ¢¤í¤¦µ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÁ°¤éºâÉÛ½Ð¤»¡Ù¤È¡£Ãæ¤Î¤ª»¥¤È¤«¤ò¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÃæÆþ¤ì¤Æ¡Ø¼è¤ì¤ë¤â¤ó¤Ê¤é¼è¤Ã¤Æ¤ß¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÇËÅ·¹Ó¤ÊÏÂÅÄ¤Ë¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È´°Á´ÇÔËÌ¤·¤¿ÍµÈ¤é¤Ï¡¢Ìµ°ìÊ¸¤ÇÏÂÅÄÂð¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ¢ÂðÊýË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¾Â¼¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¾Â¼¤µ¤ó¤¬·¤²¼¤ÎÃæ¤«¤é¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡Ù¤È£±Ëü±ß¡£¤½¤ì¤Ç¾¾Â¼¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¸åÆü¡¢ÏÂÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¡£¤Ê¤ó¤«¤ª¶â¤¹¤°ÊÖ¤¹¤ï¡×¤Èµã¤¤Ê¤¬¤é¼Õºá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£