ピン芸人の鳥居みゆき（45）が、24日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』に出演。まさかの涙をみせる一幕があった。【写真】鳥居みゆき『有吉クイズ』でまさかの感涙この日は、40歳以上独身男女限定のメモドライブ完結編を届けた。メンバーは徳井義実、坪倉由幸、板倉俊之、大久保佳代子、佐藤仁美、鳥居というメンバー。同番組の人気企画「メモドライブ」では、毎回バーベキューでピリつく展開が待ち受けている