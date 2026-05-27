「もう隠れて隠れて……。ずっと隠れてた」お笑いタレントの有吉弘行が、師匠であるオール巨人に“謝罪”したエピソードを明かした――。有吉弘行○「巨人師匠のところに行って、あいさつしようと思ったら…」高校在学中に、テレビ番組の企画がきっかけで、オール巨人に弟子入りした有吉。24日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、ゲスト出演した松村邦洋に対し、「本当にね。巨人師匠から逃げる