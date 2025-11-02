【なんでもいきもの】テーマカフェ開催！ よこみぞゆりのデザインがリアルメニューで登場
秋をテーマにした『なんでもいきもの』のテーマカフェ、「なんでもいきもの 〜Cafe Nanmono〜」が、東京・表参道にて、2025年11月8日（土）から12月14日（日）まで、期間限定でオープンする。
＞＞＞カフェのメニューやオリジナルグッズをチェック！（写真16点）
『なんでもいきもの』は、人気イラストレーター・よこみぞゆりによるオリジナルキャラクター。動物・植物・食べ物・物……あらゆるものが『なんでもいきもの』の世界。
たくさんの「なんもの」たちが自由に生きている様子に、「ゆるくてかわいい」、「見ているだけで癒される」と大人から子ども
まで幅広い層に支持されている。
このたび、よこみぞゆりがデザインしたメニューを、リアルメニューとして味わえる、秋をテーマにした『なんでもいきもの』の可愛さがぎゅっとつまった、カフェの初開催が決定した。
メニューは、よこみぞゆりがデザインした、「だめぎつねのオムライス」や「カニとエビのシチュー」、「大さんせいうおのカレー」などのフードのほか、クリームで金木犀をイメージした秋にぴったりなパンケーキやキャラクターの乗ったプリンやフロートなど、見ているだけでも癒されるフォトジェニックな可愛いメニューをご用意。
また、カフェオリジナルグッズや特典なども設け初開催のカフェを盛り上げる。
その他、スペシャル企画として、よこみぞゆりのサインプレゼント企画も予定している。詳細は後日発表されるのでお見逃しなく。
秋の自然と共に心休まる世界観の中で、メニューを味わいながら、心も体も癒されるカフェタイムを過ごしてみては。
（C）yokomizoyuri
