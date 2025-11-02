バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』第2話にて、音楽一家で育ったドラマーのキム・ウンチャンが注目を浴びた。

【映像】イケメン兄弟が話題！家族バンドで活動している様子

Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。MCは俳優のムン・ガヨン、ディレクターはCNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、Wanna One出身のハ・ソンウンが務める。

“教会のお兄さん”が初めてのパンクに挑戦！

第1ラウンド「クラブオーディション」のステージに、「インディーズバンド」のメンバーとしてパンキッシュな雰囲気のメンバーと一緒に登場したキム・ウンチャン（23歳）。普段は兄と組んだインディーズロックバンド・Red Cでドラムを担当している。ウンチャンの家は音楽一家で、両親はクラシックを専攻。家にはすべての楽器が揃えられ、4歳の頃から家族でバンドを組み、福祉活動にも従事してきた。

「僕はスーパースターが夢なので、有名になって、いい影響力を人々に届けたいです」と意気込むウンチャン。パンクというジャンルには今回が初挑戦だそうで、手が震えるほどに緊張しているようだ。ギタリストがステージでサウンドチェックをしている間、ウンチャンはまるで教会にいるかのように、目を閉じて祈りを捧げていた。

3人が披露する楽曲は、ソテジワアイドゥルの「To You」。ボーカルはイントロが終わるとギターを放り投げ、すぐさま爆発力の高いパフォーマンスで、オーディエンスを惹きつける。ウンチャンは疾走感あふれるビートを見事に奏でてさらに盛り上げ、スティックを回したり、余裕たっぷりに客席を指さしてエネルギッシュに沸かせた。

審査員は「こんな刺激的な感じは久しぶりだ！」「勢いが8割」と絶賛。またウンチャンのアグレッシブなプレイに「教会のお兄さんはブレないね」「あの2人にあのドラムを組み合わせたのは反則だね」と称賛が寄せられた。コメントを求められたウンチャンは、控えめで緊張気味な調子に戻りつつ、「パンクを初めてやってみたんです。2人からエネルギーをもらって、そこに合わせて頑張ろうと思いました」と語った。

審査の結果、インディーズバンドは対戦相手の4倍もの点数を獲得する大差で勝利。ウンチャンはメンバーと笑顔で顔を見合わせて喜んだ。（『STEAL HEART CLUB』／ABEMA K WORLDチャンネル）