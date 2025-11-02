iPhoneはそろそろ卒業！？ AI完敗のアップルを見限りAndroidに乗り換えるべきか考える

Androidスマホのシェアがわずかに上回った

ソフトバンクによる一括０円キャンペーンの結果、日本市場においてはずっとスマホといえばiPhoneだった。

このままiPhoneの時代が続くのかと思いきや、変化がやってきている。直近の調査でAndroidスマホのシェアがわずかに上回ったのだ。

さらに新しい風も吹いてきた。それがAIだ。AI分野において、アップルは明らかに出遅れている。’24年に発表した『Apple Intelligence』の機能の一部がいまも使えないことから虚偽広告だと訴える声が上がったり、次世代Siriの開発が遅れたりしていることは、AIにそれなりに興味がある人にとっては、もはや周知の事実だろう。

一方、グーグルは同社のAI『Gemini』により、AI分野において『ChatGPT』のOpenAIに追いつけ、追い越せと台頭してきている。というより、画像生成においてはトップを走っていると言っても過言ではない。

そしてそんなGeminiを搭載したスマートフォンは、機能面でも大きく進化しているのだ。写真の自動補正に始まり、スケジュールの提案や文章や音声からの要約の生成など、スマホを新たな便利なツールへと変えている。

こうしたなか、いまだにAIがろくに機能していないiPhoneを使い続けるべきなのだろうか？ そろそろAndroidに機種変更するべきではないだろうか？ その可能性を検討してみた。

’24年、アップルはApple Intelligenceを発表し、生成AI分野への参入を正式に表明した。しかし、現時点でのグーグル製AIとの完成度の差は歴然としている。もちろん、Apple IntelligenceでもグーグルのGemini 2.5（記事執筆時点）と同様に、文章の要約、テキストの構成、画像生成、画像の認識は可能だ。しかし、その「できること」の中身を細かく見ていくと、両者のAIには決定的な差がある。たとえば画像生成において、アップルはGenmojiでオリジナル絵文字や、Image Playgroundでオリジナル画像を作れる程度に過ぎない。

けれどもグーグルの画像生成AI・Nano Bananaは上記の機能はもちろん、会話形式での継続編集や複数画像の合成、同一人物やオブジェクトを複数のセッションにわたって維持しながら、編集と連続的な画像生成が可能になっている。

また、Veo 3にいたってはテキストからの動画生成だけにとどまらず、テキスト・画像・音声・動画を合成（マルチモーダル）してのショート動画の生成など、Apple Intelligenceではできない機能が提供されている。

さらに言えば、アップルのこれらのAI機能はいまのところアップル純正アプリ間の連携にとどまる一方、グーグルではさまざまなサードパーティ製アプリと連携し、さらにその別アプリの情報も読み取ってユーザーが求めるコンテンツを生成することができる。

つまり、AIをメインに考えたとき、iPhoneが提供している機能は便利とは言い難くなってきているわけだ。

もちろんiPhoneでもGeminiの機能と、その連携機能を利用することができる。つまり、iPhoneを使い続けても何も問題はないように思える。しかし、スマホのホーム画面を眺めてみれば、iPhoneなのに実はグーグルのアプリがズラリと並んではいないだろうか？

Gmailで届いたメールを読み、Googleカレンダーで予定を組み、Googleマップで目的地までの道案内を表示し、YouTubeで動画を見て、さらにはChromeで検索する。気づけばiPhone上でグーグルのサービスをフル活用している。これはもう、スマホ体験のメインはアップルではなくグーグルと言ってもいいだろう。

そう考えると、iPhoneではなくグーグルの純正スマートフォンPixelに乗り換えてしまったほうが、より連携が強化されたAI体験ができるのではないだろうか？ と、中には思う人もいるかもしれない。いや、いるのだ。だからちょっと考えてみよう。というのが今回の記事を書く理由だ。

見た目は似ていても操作感はまるで別物

ただ、そうはうまくいかないのがiPhoneとAndroidの大きな違いでもある。多くの人がつまずくのが、「アプリは同じでも操作の“感覚”が違う」点だ。iPhoneからAndroid、あるいはその逆に乗り換えた人なら、誰もが最初に体験するのが操作の違和感だろう。

たとえば画面移動時の操作だ。iPhoneは「左から右へスワイプ」で戻り、その逆で進むことができる。一方、Androidは左右どちらも戻るジェスチャーが採用されている。これは慣れるまで意外に時間がかかる。

さらに設定画面も根本的に構造が異なる。アップルはすべてのアプリの設定を「設定アプリ」に集約しており、どのアプリでも似たレイアウトで通知・権限・プライバシー項目にアクセスできる。一方、Androidはアプリごとに独自設定を持たせる傾向が強く、システム設定のほかにアプリ独自の設定メニューを持つケースが多い。その分自由度が高いが、最初は“どこで何を変えるのか”を探すだけで苦労することになるだろう。

また、画面のスクロール感や画面の移動もiPhoneとAndroidでは異なっており、iPhoneはゆっくり滑らか、Androidは機械的にピタッと動く・止まる印象がある。このあたりは使用している端末のスペックやメーカーによるOSのカスタマイズ違いなどもあるだろうが、OS間を乗り換えた人にとっては大きな違和感を抱くポイントだろう。

単純に慣れの問題だと言える部分もあれば、iOSとAndroidの設計思想の違いだと言える部分もある。アップルはユーザー体験を統一しようとしているが、グーグルはユーザーやメーカーが自分好みにカスタマイズできるようにしている。

つまり、ここは慣れによるところも大きいが、結局はどちらの考え方が自分のスタイルやスマホの使い方に合っているかというところでもある。

さらにiPhoneを離れることで失われる便利さもある。たとえばMacユーザーであればiMessageを使ってSMSをMacで送受信するという便利さが失われる。日本においてはSMSはLINEが主流になっているため、モバイルユーザーであればそこまで困らないかもしれないが、仕事でMacを使っている人は大いに困るだろう。

また、Apple Watchで健康のモニタリングをしている人であれば、これまで蓄積してきたデータをPCを経由してAndroid環境に移さなければいけない。新たにPixel WatchやGalaxy Watchといったデバイスが必要になり、ここは余計に予算がかかってしまうところになる。

そしてやはり極め付きがAirDropの非対応だろう。写真や動画などのファイルを送りたいときに、iPhone同士であればすぐにその場で共有できるが、Androidに乗り換えた場合は、iPhoneとAndroid間でのデータのやり取りは、ほかのアプリを経由しなければならない。

代わりにAndroid全体で利用できるQuick Share（旧Nearby Share）が使えるが、最初のほうで触れたように日本ではiPhoneが主流のためあまり救いになるとは言い難い。とくにAIをヘビーユースしている人はMacユーザーが多いため、MacとAirDropでファイル共有ができなくなるのは痛手だろう。

移行は簡単だが操作に慣れるまでは覚悟は必要

などと考えていくと、やはり「AIで便利だから」と現段階でAndroid OSに移行するのはあまりおすすめはできない。むしろ、使いまくっている人ほどMacとの連携力が失われ不便になるのは本末転倒だ。

ただし、そうしたことを考えずにただ移行するだけなら、かなり簡単にできるようになっている。グーグル公式の「データ移行ツール」を使えば、iPhoneからPixelへ写真、連絡先、メッセージ、アプリデータを一括コピーできる。iCloudにアップロードしている写真も、Googleフォトを経由すればこちらも引き継ぐことができる。LINEの無料版では直近のトーク履歴しか移行できないが、有料サービス（LINEプレミアムプランなど）を利用すれば全履歴を移行可能だ。

慣れの部分においても、１ヵ月も使えば戻るボタンや通知の階層メニュー、さらにAndroid特有のカスタマイズの楽しさにも目覚められることだろう。ただまあ、そのあたりで便利になったとしてもアップル系デバイスとの連携力の強みはどのようにしても解決することはできない。

Geminiを中心に据えるか、今までどおりの便利さを享受するか、ユーザーとしての悩みは深まるばかりだ。ちなみに、筆者はiPhoneとAndroidの２台持ちをしている。いまのところ何の問題もない。

取材・文・写真：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住。2007年よりインターネットを中心とした炎上事件やデマの検証を専門にフリーランスのライターとして活動中。