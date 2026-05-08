アップルが次世代の「iPhone 18 Pro」モデルにおいて、画面上部の「ダイナミックアイランド」を小さくすることを示す複数の情報が届いています。 同社がiPhone 14 Proでダイナミックアイランドを導入してから約4年が経過しました。このエリアは、アプリの通知やデリバリーの進行状況、音楽再生のミニプレイヤーなどで有効活用されています。その一方で、登場以来サイズがほとんど変わっておらず、動画やゲームのフルスクリーン