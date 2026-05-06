2026年9月の発売が噂されるiPhone18シリーズ。そのうちの一つ、いわゆる「無印」のiPhone 18が「e化」するという観測が出てきた。どういう意味か？iPhoneには16から廉価版のeシリーズが登場した。だが、iPhone 18では、eシリーズに対する「上位廉価版」になる可能性があるというのだ。これは、18シリーズの登場に合わせて機種変更しようと考える人にとっては見逃せない情報かもしれない。「基礎モデル」から「廉価版」へ？中国のSN