【東京モーニング】ここは海外！？ ホテル併設『MORETHAN BAKERY』（新宿）のブッフェが絶品
新宿中央公園の目の前、ホテル『THE KNOT TOKYO Shinjuku』の1階にある『MORETHAN BAKERY（モアザンベーカリー）』。宿泊客はもちろん、地元の人や観光客にも人気のベーカリーです。
店内はいつも海外からのゲストでにぎわい、ガラス張りの明るい空間には焼きたてパンの香りが広がります。ホテルのロビーとつながった開放的な作りで、雰囲気はまるで日本ではないようなリゾート感を味わえるのです。
朝から訪れたくなる洗練されたベーカリー
パンの種類はとにかく豊富で、ハード系からヴィーガン対応まで幅広くラインナップ。特に日曜は全メニューがヴィーガン仕様になる「Sunday Vegan」も開催され、健康志向のゲストにも人気を集めていますよ。
今回はホテル宿泊者限定のモーニングブッフェを体験。焼きたてパンがずらりと並び、好みの種類を好きなだけ味わえる幸せな朝食でした。
メニューが豊富で理想的なモーニング
焼きたてパンは食べやすいサイズなので、さまざまな種類を楽しめます
併設の『MORETHAN TAPAS LOUNGE』ではランチブッフェも開催されており、こちらも焼きたてパンが登場。予約必須の人気プランです。
パン好きの著者が注目したのが、「リュスティック岩のり」。外はサクッと香ばしく、中はもっちり。岩のりの香りと塩味が絶妙です。「黒糖塩バターロール」はプレッツェルのような香ばしさと優しい甘みでした。
自宅でもおいしいパンを楽しみ尽くしました[食楽web]
新宿駅西口からは少し歩きますが、わざわざ行く価値あり。もちもちパン好きにはたまらない、海外気分が味わえる一軒です。
（撮影・文◎畠美奈子）
●SHOP INFO
MORETHAN BAKERY
住：東京都新宿区西新宿4-31-1 1F（THE KNOT TOKYO Shinjuku内）
営：8:00～18:00
休：無休
https://www.mothersgroup.jp/shop/morethan_bakery.html