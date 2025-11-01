食楽web

新宿中央公園の目の前、ホテル『THE KNOT TOKYO Shinjuku』の1階にある『MORETHAN BAKERY（モアザンベーカリー）』。宿泊客はもちろん、地元の人や観光客にも人気のベーカリーです。

店内はいつも海外からのゲストでにぎわい、ガラス張りの明るい空間には焼きたてパンの香りが広がります。ホテルのロビーとつながった開放的な作りで、雰囲気はまるで日本ではないようなリゾート感を味わえるのです。

朝から訪れたくなる洗練されたベーカリー

パンの種類はとにかく豊富で、ハード系からヴィーガン対応まで幅広くラインナップ。特に日曜は全メニューがヴィーガン仕様になる「Sunday Vegan」も開催され、健康志向のゲストにも人気を集めていますよ。

今回はホテル宿泊者限定のモーニングブッフェを体験。焼きたてパンがずらりと並び、好みの種類を好きなだけ味わえる幸せな朝食でした。

メニューが豊富で理想的なモーニング

焼きたてパンは食べやすいサイズなので、さまざまな種類を楽しめます

併設の『MORETHAN TAPAS LOUNGE』ではランチブッフェも開催されており、こちらも焼きたてパンが登場。予約必須の人気プランです。

パン好きの著者が注目したのが、「リュスティック岩のり」。外はサクッと香ばしく、中はもっちり。岩のりの香りと塩味が絶妙です。「黒糖塩バターロール」はプレッツェルのような香ばしさと優しい甘みでした。

自宅でもおいしいパンを楽しみ尽くしました[食楽web]

新宿駅西口からは少し歩きますが、わざわざ行く価値あり。もちもちパン好きにはたまらない、海外気分が味わえる一軒です。

（撮影・文◎畠美奈子）

●SHOP INFO

MORETHAN BAKERY

住：東京都新宿区西新宿4-31-1 1F（THE KNOT TOKYO Shinjuku内）

営：8:00～18:00

休：無休

https://www.mothersgroup.jp/shop/morethan_bakery.html