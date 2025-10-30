【速報】NewJeans「専属契約は有効」契約解除訴える5人の主張退けられる　ソウル中央地裁「プロデューサー解任だけで事務所側が違反したと見るのは難しい」

韓国の人気ガールズグループ「NewJeans」の専属契約を巡る裁判で、契約解除を訴えるメンバー5人の主張が退けられました。

メンバー5人は所属事務所ADORが生みの親とされるプロデューサーを解任したことで信頼関係が崩れたとして、2024年11月、専属契約の解除を発表し、事務所側が契約は有効と主張し訴えを起こしていました。

韓国の聯合ニュースによりますと、ソウル中央地裁は30日午前、「プロデューサーの解任だけで事務所側が契約違反したと見るのは難しい」としてメンバー5人の主張を退け、専属契約は有効とする判決を言い渡しました。

5人は法廷に姿を見せませんでした。

5人は2025年3月から裁判所の仮処分で独自の活動が禁止される中、判決を受けて今後の活動をどうするのか注目されます。

判決を受けて5人の代理人弁護士は「ADORとの信頼関係が完全に破綻した現状で正常な芸能活動を続けることは不可能」とのコメントを発表しました。直ちに控訴するとしています。