»öÌ³½ê¤ÈÂçÙæ¤á¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÁûÆ°¤ÎÃæ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÃ¦Âà¤·¤¿¡¢¸µNewJeans¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×»ÄÎ±¤ò½ä¤ë³ëÆ£¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤ÎYouTube¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿´¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âNewJeans¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢»Ï¤Þ¤ê¡×¤ÈÁ°¸þ¤­¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤¿¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¸½ºß¡¢½êÂ°»öÌ³½êADOR¡ÊHYBE»±²¼¡Ë¤È¤ÎË¡ÅªÁè¤¤¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡£ºò