2026年2月10日に株式会社ディスクユニオンの出版部DU BOOKSから、日本のR&Bが歩んだ35年を4章構成で総覧するガイドブック「ジャパニーズR&Bディスクガイド」（税別2700円）が発売されます。本書の編集担当者に詳しい話を聞いてみました。日本におけるR&Bの歴史を総覧する日本におけるR&Bの歴史を総覧することが発売の狙いです。1990年代後半（本書では1998年を”ジャパニーズR&B元年”としています）に日本でR