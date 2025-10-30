日々トレセンや競馬場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」は今週は大阪本社の新谷尚太（48）が担当。年内で現役引退が発表され、天皇賞・秋を含め残り3戦を予定しているジャスティンパレスの担当・池水健児助手（42）に現在の心境を聞いた。

21年9月にデビューしたジャスティンパレスはこの秋、現役生活の最終章を迎える。担当の池水助手は「ここまでの現役生活で大きなケガもなく、第一線で活躍してくれた。このまま元気な姿で無事にレースに送り届けたいです」と最愛のパートナーを気遣った。

秋初戦の天皇賞は3年連続で参戦。23年はスタートで後手に回りながら直線で鋭い末脚を発揮し、イクイノックスが刻んだレコード決着（1分55秒2）の2着に追い上げた。昨年も出遅れながらしぶとく脚を伸ばし、勝ち馬ドウデュースから0秒3差の4着に健闘した。持ち時計は今年の出走メンバーでも堂々トップ。池水助手は「2年続けて勝ち馬が強かったけど（東京は）直線が長く、伸び伸びと走れて最後までいい脚を使える。（結果を見ても）コース相性はいいと思います」と舞台を歓迎する。

過去2年と同じ宝塚記念からの直行ローテ。その前走は10番人気の伏兵ながら3着と地力を証明した。夏場は北海道に放牧に出され、しっかりと英気を養って帰厩。「いい意味で変化することなく戻って来てくれた。春先に比べて落ち着きが出てきたし、（6歳秋でも）衰えた様子もないですよ」と順調ぶりをアピールした。

苦楽を共にした相棒と過ごす時間も残りわずか。貴重な日々をかみしめながら、秋初戦へ万全の態勢を整える。「残り3戦。全て勝てるように仕上げていきたい」と力を込めた。ここからジャパンC（11月30日、東京）、有馬記念（12月28日、中山）の古馬王道路線を予定しており、厚い絆で結ばれた人馬の最終章。23年天皇賞・春以来、2年半ぶりの勝利を目指す。

数少なくなってきたディープインパクト産駒では現役唯一のG1馬。引退後は北海道新ひだか町のアロースタッドでの種牡馬生活が始まる。兄パレスマリスは13年ベルモントS、14年メトロポリタンハンデキャップの米G1・2勝。種牡馬として、マイルG1・3勝ジャンタルマンタルを出している。血統的に日本の馬場への適性が高く、生産地での期待も高まりそうだ。

新たなステージのスタートに向けては「ディープインパクトの後継として、いい子供をたくさん出してほしいですね」。池水助手らしい優しいまなざしで愛馬を見つめながら、2世誕生を心待ちにしている。残り3戦の現役生活を目に焼き付け、産駒の誕生を楽しみにしたいと思う。

