イクイノックス【写真：ロイター】THE ANSWER

イクイノックスの初産駒に衝撃 5億8000万円など高額馬が続出

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 15日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで当歳セリが開かれた
  • 大注目のイクイノックス産駒が登場し、5億8000万円など高額馬が続出
  • ネットでは「凄いものを見た」「走りそうな雰囲気ある」などの声が上がった
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