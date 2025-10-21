10月21日、北海道ノーザンホースパークで当歳馬と繁殖牝馬のせり市「ノーザンファームミックスセール2025」が行われた。当歳馬セッションでは66頭が上場され、売り上げは43億4200万円（前年35億5500万円）を記録。開催4回目となる今年も、上場頭数・売り上げともに右肩上がりの成長を見せた。最高落札価格は4億6000万円を記録したデルフィニア2の2025（牡・父キタサンブラック）。落札者はルイビルレーシング。1億円を超えた馬