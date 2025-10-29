最終候補にはジャッジ＆ローリーが入っていた

メジャーリーグ選手会（MLBPA）は29日、選手間投票で選ぶ「プレーヤー・チョイス・アワード」の受賞選手を発表した。ドジャース・大谷翔平投手は両リーグの年間最優秀選手「プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」の最終候補入りしていたが、60本塁打を放ったマリナーズのカル・ローリー捕手が選出された。

大谷は今季リーグ2位の55本塁打を放ち、打率.282、102打点。20盗塁、OPS1.014と好成績を残した。2年ぶり復帰となった投手では14試合登板で1勝1敗、防御率2.87。47回を投げて62奪三振、WHIP1.04をマークした。

選手会MVPの最終候補にはメジャー1位の打率.331を記録したアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）、ジャッジを上回る60本塁打＆125打点のローリー捕手が入っていた。また、大谷はナ最優秀野手にも最終候補入りしていたが、2冠のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）が選ばれた。

大谷はエンゼルス時代の2021に両リーグの年間最優秀選手とア最優秀野手をW受賞。2023年にア最優秀野手、54本塁打＆59盗塁をマークした昨年はナ最優秀野手に選出されている。2021年以来4年ぶりの受賞に期待がかかったが、来期以降にお預けとなった。

ローリーは今季歴史的な打棒を披露した。8月末に早くも捕手のシーズン記録を更新する49号を放つと、9月15日（同16日）の敵地ロイヤルズ戦で55・56号としてミッキー・マントルの両打ち選手の記録を塗り替えた。さらに22日（同23日）には57号を放ち、ケン・グリフィーJr.の球団記録を更新。最終的に史上7人目の60本塁打まで数字を伸ばした。（Full-Count編集部）