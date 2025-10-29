º£·îËö¤Ç¡Ö¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¡×¤¬ÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë!? ¡È25Ëü±ß¡É¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¥¹ー¥Ñー¥«¥Ö¡×¤Ë¤â¾è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
10·îËö¤Ç50¥·ー¥·ー°Ê²¼¤Î¡Ö¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¡×¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤Î¸«¹þ¤ß
2025Ç¯10·îËö¤Ç¡¢³Æ¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ¸»º½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤«¤é¶¯²½¤µ¤ì¤ëÆóÎØ¼ÖÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆóÎØ¼ÖÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤È¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤òÇ³ÎÁ¤È¤¹¤ëÆóÎØ¼ÖÁ´¤Æ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡¢¼ç¤ËÁö¹Ô¤ËÈ¼¤¦ÇÓ½Ð¥¬¥¹¤Î¾å¸ÂÃÍ¤òÄê¤á¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Îµ¬À©¤Ë¤è¤ê¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ò´Þ¤à¾®ÇÓµ¤ÎÌÆóÎØ¼Ö¤ÎÃº²½¿åÁÇ¤Ê¤ÉÍ³²Êª¼Á¤Îµ¬À©ÃÍ¤¬ÂçÉý¤ËÈã½Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÀ¸»º¤òÄ¾ÀÜ¶Ø»ß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢µ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¼ÖÎ¾¤ÎÀ¸»º¤¬µ»½ÑÅª¤Ëº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Î¼ûÍ×¤ËÈ¿¤·¤Æ³¤³°¤Ç¤Ï¤µ¤Û¤É¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢Í¢½ÐÇä¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÇØ·Ê¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥ÈÉÕ¤¼«Å¾¼Ö¤äÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ËÂå¤ï¤ëÊØÍø¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼ÖÎ¾¥áー¥«ー¤¬¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î¿·µ¬À¸»º¤ò½ªÎ»¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎáÏÂ7Ç¯4·î1Æü¤«¤éÇÓµ¤ÎÌ125¥·ー¥·ー°Ê²¼¡¦ºÇ¹â½ÐÎÏ4.0¥¥í¥ï¥Ã¥È°Ê²¼¤Î¸¶ÉÕ¤¬¡Ö¸¶ÉÕÌÈµö¡×¤Ç±¿Å¾²ÄÇ½
2025Ç¯4·î¤«¤é¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤òÁ´¤ÆËþ¤¿¤¹¼ÖÎ¾¤âÂè°ì¼ï¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÁíÇÓµ¤ÎÌ125¥·ー¥·ー°Ê²¼
¡¦ÆóÎØ¼Ö
¡¦ºÇ¹â½ÐÎÏ¤¬4.0¥¥í¥ï¥Ã¥È°Ê²¼
½¾Íè¡¢ÁíÇÓµ¤ÎÌ50¥·ー¥·ー°Ê²¼¤Î¼ÖÎ¾¤Î¤ß¤¬¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç±¿Å¾²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤êÁíÇÓµ¤ÎÌ¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¾å¸ÂÃÍ¤¬125¥·ー¥·ー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê´ð½à¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¼ÖÎ¾¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¥«¥¿¥í¥°¤äÈÎÇäÅ¹¤ÎÉ½¼¨¤Î³ÎÇ§¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤¬4.0¥¥í¥ï¥Ã¥È¤òÄ¶¤¨¤ë¼ÖÎ¾¤Ï¡¢ÁíÇÓµ¤ÎÌ¤¬125¥·ー¥·ー°Ê²¼¤Ç¤â¸¶ÉÕÌÈµö¤Î¤ß¤Ç¤Ï±¿Å¾¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¸¶ÉÕ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¸òÄÌµ¬Â§¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¾ÍèÄÌ¤êµ¬Â§¤ò¼é¤Ã¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸½¹Ô¤Î¸¶ÉÕ¡×¤¬¾è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª ¡ÖÇäÇã¡×¤â²ÄÇ½
ÆóÎØ¼ÖÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¿·µ¬À¸»º¡¦³«È¯¤µ¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´û¤Ë½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ïº£¸å¤â¾è¤êÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´û¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÇäÇã¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢µ¬À©¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¹ØÆþ¼Ô¤¬»¦Åþ¤·¡¢¸½¹Ô¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½¹Ô¤Î¼ÖÎ¾¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤¿¤ËÂè°ì¼ï¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤È¤·¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤ò¡Ø¿·´ð½à¸¶ÉÕ¡Ù¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ëÆ°¤¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£125¥·ー¥·ー°Ê²¼¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤È4¥¥í¥ï¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
2025Ç¯10·îËö¤Ë¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î¿·µ¬À¸»º¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¿·µ¬À¸»º¡¦³«È¯¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´û¤Ë½êÍ¡¦Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Î4·î¤«¤é¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤â¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£¸å¤Ï¸½¹Ô¼ÖÎ¾¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
