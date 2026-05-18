メ～テレ（名古屋テレビ） 17日、愛知県美浜町で自転車と軽四自動車が衝突し、自転車の男性が重傷を負いました。車は現場から走り去り、警察はひき逃げ事件として捜査しています。 警察によりますと17日午前10時半ごろ、美浜町野間の片側1車線の国道で、南進中の自転車に軽四自動車が衝突しました。 この事故で、自転車を運転していた蒲郡市の会社員の男性（53）が、頭を強く打って頭蓋骨が折れるなどの重傷です