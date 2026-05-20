バングラデシュで、ドナルド・トランプ米大統領とイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相に似た水牛たちが登場し、SNSで話題を集めている。18日、ビジネス・スタンダードやインディペンデントなどによると、バングラデシュ・ナラヤンガンジ地域の農場で飼育されている体重約700キログラムのアルビノ水牛は、トランプ大統領を思わせる金色の毛並みと顔立ちで有名になった。SNSを通じて動画や写真が急速に拡散されると、実際に水牛