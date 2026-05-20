◆プレミアリーグ▽第３７節ボーンマス１―１マンチェスターＣ（１９日、バイタリティー・スタジアム）プレミアリーグでアーセナルの２００３―０４年季以来、２２シーズンぶり優勝が決まった。通算１４回目で、プレミアでは４回目。０３―０４年の名将アーセン・ベンゲル監督が率い、シーズン２６勝１２分けの無敗優勝を達成以来の制覇となった。アーセナルは同節で１８日に行われたホーム・バーンリー戦で１―０で勝利し、