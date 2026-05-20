ブルージェイズから金銭トレードでドジャースに加入したエリック・ラウアー投手（30）が19日（日本時間20日）にチームに合流。パドレス戦前に報道陣に対応し、新たなチームでの活躍にかける思いを話した。チームからの期待は大きい。26人の出場選手登録枠に加わり、ロバーツ監督は26日（同27日）のロッキーズ戦で先発マウンドを託す予定を明かした。ブルワーズ時代の22年に11勝を挙げた通算46勝左腕は「チームの勝利に貢献した