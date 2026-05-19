とちぎテレビ 上三川町で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された６人が、犯行前に１度集まっていたことが１９日、捜査関係者への取材で分かりました。 事件をめぐっては強盗殺人の疑いで、これまでに指示役とみられる横浜市港北区の無職、竹前海斗容疑者（２８）と、妻で無職の美結容疑者（２５）、それに実行役とみられる神奈川県の１６歳の高校生の少年４人の、合わせて６人が逮捕されています。 下野警察署の捜