子供の頃、もらったお年玉は「1袋だけ」しか自由に使えず、残りはすべて親に没収されていました。当時は不満でいっぱいでしたが、私が18歳の誕生日を迎えた日、両親から突然1冊の通帳を渡されて驚愕！ そこに隠されていた両親の深い愛情と、心から感謝した感動の実話をご紹介します。 「よそにあげた分だから」没収されるお年玉 私が子供の頃、お正月にもらうお年玉には我が家ならではのルールがありました。親戚