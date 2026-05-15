神奈川県横浜市で軽自動車と自転車が衝突する事故があり、小学校低学年の女子児童が意識不明で搬送されたとの情報です。警察や消防によりますと、15日午後4時すぎ、神奈川県横浜市都筑区で「乗用車と自転車の事故」と119番通報がありました。現場は片側1車線の信号のない交差点で、お互いに違う方向から直進してきた軽自動車と自転車が出合い頭に衝突したということです。自転車には小学校低学年の女子児童が乗っていましたが、頭