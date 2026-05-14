もやしの健康効果や食べ過ぎると現れる症状はどのようなものでしょうか。メディカルドック管理栄養士がもやしの健康効果と食べ過ぎの症状について解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「もやしを食べ過ぎる」と体にどんな異変が？ お手頃食材の盲点を管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：鈴木 友美（管理栄養士）現在、子育てをしながら在宅で