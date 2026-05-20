青森県民からのクマの目撃情報をインターネット上でまとめる県の新システム「くまログあおもり」に虚偽の投稿が相次いだことを受け、青森県は１９日、いたずら対策として投稿の際に電話番号の入力を必須としたと発表した。虚偽の投稿を抑止するとともに、各市町村は投稿者と連絡をとり、詳細な確認ができるようになる。午後８時〜翌日午前５時は、情報の確認はできるが投稿はできない運用に変更した。くまログへの虚偽投稿を