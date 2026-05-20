日本の一部展覧会での異様な混雑ぶりモネ、フェルメール、ゴッホ……。日本で開催される西洋画の展覧会はいつも混んでいる。美術館のコレクションを展示するいわゆる常設展や一部の現代美術の展示は空いていることが多いのに対して、「〇〇美術館から名画が来日！」系の展示は人混みの隙間から作品を見ることもしばしばだ。人気を博した国立西洋美術館の「モネ睡蓮のとき」展(2024-2025)は、入館まで1時間も要したと聞く。同館の