「29日間で27会場」過密日程に力士の身体が悲鳴「看板力士がこれほど相次いで休場するのは、過密スケジュールになっている『ブラック巡業』の弊害です」こう指摘するのは、ある角界関係者だ。5月10日に初日を迎えた大相撲夏場所。連日「満員御礼」を記録する盛況ぶりだが、その土俵に「令和の相撲ブーム」を牽引する「主役」たちの姿はない。横綱・大の里（25歳）、大関・安青錦（22歳）は怪我を理由に揃って初日から休場。さらに