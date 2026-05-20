健康管理やトレーニングの効果をチェックするために普段からスマートウォッチやスマートバンドを着用している人は多いと思いますが、どこまで着けていますか？例えば、会社では着けていても社外の打ち合わせでは見た目を気にして着けなかったり、寝るときは邪魔になって外してしまったり、意外と外していることも多いのではないでしょうか。ただ、就寝時は装着していないと睡眠ログがチェックできないなど不都合もありますよね…。